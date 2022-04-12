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59 минут назад

Vivo презентовала смартфон с гибким экраном X Fold

runews24.ru

Китайская компания Vivo пополнила ассортимент продукции новым складным смартфоном Vivo X Fold, который составит конкуренцию Samsung Galaxy Z Fold3.

Vivo презентовала смартфон с гибким экраном X Fold
Фото: Открытые источникиОткрытые источники

В основе новинки лежит однокристальная система SoC Snapdragon 8 Gen 1, работающая в паре с 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти. Основная камера выполнена в виде четверного модуля с датчиками на 50, 48, 12 и 8 Мп.

Наружный экран – 6,53 дюйма с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц, а внутренний имеет те же характеристики, но диагональ – 8 дюймов. За питание складного смартфона отвечает аккумулятор на 4600 мАч. Версия с 12/256 ГБ памяти в Китае обойдется в 1885 долларов, за топовый вариант – 2045 долларов.

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