Ученые нашли связь между депрессией и клеточными изменениями

Ученые изучили кровь людей, которые страдают от депрессии, и сравнили ее с кровью тех, кто радуется жизни и энергичен. Выяснилось, что у первых клетки подверглись изменениям, которые могут влиять на состояние здоровья, сообщается на портале Medical Xpress.

Фото: МТРК «МИР» МТРК «МИР»

Специалисты получили образцы крови 69 человек с предрасположенностью к депрессии, а также 70 людей, не испытывающих психологических проблем. Искусственный интеллект обработал данные более 16 млн изображений клеток крови и классифицировал их.

Выяснилось, что у людей из первой группы больше деформированных клеток периферической крови по сравнению с контрольной группой здоровых людей. У тех, кто в жизни страдал от депрессии, которая сопровождается потерей интереса, отсутствием радости и энергии, повышенной утомляемостью, была зафиксирована повышенная деформируемость клеток моноцитов и нейтрофилов. А эритроциты и лимфоциты у них деформированы больше в период депрессии.

Ученые пришли к выводу, что во время депрессивного расстройства иммунные клетки подвергаются изменениям, которые могут сказаться на состоянии здоровья пациента.