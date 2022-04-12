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1 час назад

Создан «спящий» аккумулятор для хранения энергии

Lenta.ru

Американские специалисты разработали аккумулятор, который может эффективно хранить энергию месяцами без потери емкости. Исследование было опубликовано в журнале Cell Reports Physical Science.

Создан «спящий» аккумулятор для хранения энергии
Фото: ТАССТАСС

Ученые Министерства энергетики США стремились создать батарею, которую можно было бы использовать в сезонных целях. Например, аккумулятор мог бы собирать энергию весной, консервировать ее, а затем распределять в осенне-зимний период. Разработка актуальна в случае аккумулирования энергии, поступающей от возобновляемых источников, активных лишь в определенный сезон.

Созданный в лаборатории прототип сохранил емкость 92 процента через 12 недель нахождения в спящем режиме. Специалисты зарядили батарею, нагрев ее до 180 градусов, что позволило ионам пройти через жидкий электролит. Затем батарею охладили до комнатной температуры, в результате чего электролит стал твердым. При повторном нагреве аккумулятор начал отдавать энергию.

«Это очень похоже на процесс выращивания продуктов в саду весной, помещения излишек в контейнер в морозильную камеру, а затем их разморозки для ужина зимой», — отметил автор исследования Миньюань Ли (Minyuan Li).

Теоретическая плотность энергии разработанного учеными аккумулятора составляет 260 ватт-часов на килограмм, что выше, чем у современных свинцово-кислотных и проточных батарей. Подобные аккумуляторы рассчитаны на многолетнее использование, так как их будут заряжать и разряжать один или два раза в год.

В конце марта специалисты Института фундаментальных наук (IBS) в Южной Корее описали способ сверхбыстрой зарядки аккумуляторов. Ученые опирались на теоретическую науку, которая позволяет всем элементы батареи заряжаться одновременно, а не по очереди.

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