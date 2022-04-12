В России создают детскую вакцину от ротавируса

Сотрудники Роспотребнадзора разрабатывают отечественную вакцину для профилактики ротавирусной инфекции у детей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В настоящее время сотрудниками ФБУН РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора ведётся разработка отечественного вакцинного препарата для иммунопрофилактики ротавирусной инфекции у детей», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что в ближайшее время планируют провести доклинические исследования препарата.

Препарат уже вышел в гражданский оборот.