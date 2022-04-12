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39 минут назад

В Роспотребнадзоре разрабатывают вакцину для профилактики ротавируса у детей

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Сотрудники Роспотребнадзора разрабатывают отечественную вакцину для профилактики ротавирусной инфекции у детей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В России создают детскую вакцину от ротавируса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«В настоящее время сотрудниками ФБУН РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора ведётся разработка отечественного вакцинного препарата для иммунопрофилактики ротавирусной инфекции у детей», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что в ближайшее время планируют провести доклинические исследования препарата.

1 апреля Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

Препарат уже вышел в гражданский оборот.

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.

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