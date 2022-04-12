Рогозин: Роскосмос обеспечит все федеральные пуски

Роскосмос обеспечит все федеральные пуски, срывов не будет. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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"Есть проблемы, их много, но таких проблем, которые есть у наших коллег, нет. Мы будем работать, обеспечим все федеральные пуски этого года, космические аппараты будем сдавать и в следующем году, кое-какие аппараты в интересах Минобороны тоже уже выполнили те задачи, которые обещали сделать. Я думаю, мы справимся", - заявил Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, есть задержки, связанные с поставками "космической" микроэлектроники.

"Но реально срывов не будет. Потратим какое-то время на пересмотр схемотехнических решений", - добавил он.

24 февраля президент США Джо Байден заявил, что санкции США и их союзников из-за ситуации на Украине ударят по высокотехнологичному сектору РФ, а также по ее космической программе. По его словам, США перекроют более половины импорта высоких технологий в Россию, что нанесет вред в том числе космической программе России.