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2 часа назад

Рогозин заявил, что Роскосмос обеспечит все федеральные пуски

ТАССиещё 3

Роскосмос обеспечит все федеральные пуски, срывов не будет. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Рогозин: Роскосмос обеспечит все федеральные пуски
Фото: ТАССТАСС

"Есть проблемы, их много, но таких проблем, которые есть у наших коллег, нет. Мы будем работать, обеспечим все федеральные пуски этого года, космические аппараты будем сдавать и в следующем году, кое-какие аппараты в интересах Минобороны тоже уже выполнили те задачи, которые обещали сделать. Я думаю, мы справимся", - заявил Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, есть задержки, связанные с поставками "космической" микроэлектроники.

"Но реально срывов не будет. Потратим какое-то время на пересмотр схемотехнических решений", - добавил он.

24 февраля президент США Джо Байден заявил, что санкции США и их союзников из-за ситуации на Украине ударят по высокотехнологичному сектору РФ, а также по ее космической программе. По его словам, США перекроют более половины импорта высоких технологий в Россию, что нанесет вред в том числе космической программе России.

ЕС ввел санкции против ракетно-космического центра "Прогресс". Позже Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило, что считает маловероятным запуск российско-европейской миссии по исследованию Марса ExoMars из-за антироссийских санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине. Также в ЕКА сообщили, что изучают возможность использования европейских ракет для вывода на орбиту спутников, запуск которых планировалось осуществить на российских ракетах "Союз". Германская сторона отключила свой телескоп на космической обсерватории "Спектр-РГ", которая является совместным с РФ проектом. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российский сегмент МКС прекращает работу по совместным экспериментам с немецкими коллегами, он проведет их самостоятельно.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Джозеф Байден,Владимир Путин,Роскосмос,РКЦ "Прогресс",Европейское космическое агентство,ЕС,
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