В Госдуме хотят разрешить майнинг юрлицам

"Я считаю, что в случае майнинга налогообложение должно быть приближено к тому, что установлено на рынке товаров и услуг: нужно ввести НДС (Налог на добавленную стоимость — "Газета.Ru") и налог на прибыль. При этом майнинг следует разрешить только в энергоизбыточных регионах. Заниматься майнингом должны только юрлица — это должен быть регулируемый бизнес. Что касается криптовалютных финансовых активов, здесь налогообложение должно быть как в финансовом сегменте", — сказал депутат.