В Госдуме хотят разрешить майнинг юрлицам

Глава комитета Государственной думы по финрынку Анатолий Аксаков заявил в беседе с "Известиями", что в России следует ограничить занятие майнингом.
По его словам, разрешить это делать необходимо только юридическим лицам.
"Я считаю, что в случае майнинга налогообложение должно быть приближено к тому, что установлено на рынке товаров и услуг: нужно ввести НДС (Налог на добавленную стоимость — "Газета.Ru") и налог на прибыль. При этом майнинг следует разрешить только в энергоизбыточных регионах. Заниматься майнингом должны только юрлица — это должен быть регулируемый бизнес. Что касается криптовалютных финансовых активов, здесь налогообложение должно быть как в финансовом сегменте", — сказал депутат.
Вместе с тем он отметил, что в настоящее время законопроект по легализации криптовалют, который подготовил Минфин, не касается сферы майнинга.
Также парламентарий рассказал, что в настоящее время законопроект обсуждается в правительстве. Он ожидает, что в Госдуму документ будет внесен в мае. При этом Центробанк (ЦБ) РФ стоит на позиции полного запрета операций с криптовалютами в стране, поэтому доработок ожидается много, заключил политик. В феврале Минфин России внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют.
Согласно документу, использование криптовалют как средства платежа в России будет все так же запрещено, цифровые валюты будут рассматриваться в качестве инструмента для инвестиций.