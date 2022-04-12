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10 часов назад

В Госдуме хотят разрешить майнинг юрлицам

Газета.Ruиещё 1

Глава комитета Государственной думы по финрынку Анатолий Аксаков заявил в беседе с "Известиями", что в России следует ограничить занятие майнингом.

В Госдуме хотят разрешить майнинг юрлицам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, разрешить это делать необходимо только юридическим лицам.

"Я считаю, что в случае майнинга налогообложение должно быть приближено к тому, что установлено на рынке товаров и услуг: нужно ввести НДС (Налог на добавленную стоимость — "Газета.Ru") и налог на прибыль. При этом майнинг следует разрешить только в энергоизбыточных регионах. Заниматься майнингом должны только юрлица — это должен быть регулируемый бизнес. Что касается криптовалютных финансовых активов, здесь налогообложение должно быть как в финансовом сегменте", — сказал депутат.

Вместе с тем он отметил, что в настоящее время законопроект по легализации криптовалют, который подготовил Минфин, не касается сферы майнинга.

Также парламентарий рассказал, что в настоящее время законопроект обсуждается в правительстве. Он ожидает, что в Госдуму документ будет внесен в мае. При этом Центробанк (ЦБ) РФ стоит на позиции полного запрета операций с криптовалютами в стране, поэтому доработок ожидается много, заключил политик. В феврале Минфин России внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют.

Согласно документу, использование криптовалют как средства платежа в России будет все так же запрещено, цифровые валюты будут рассматриваться в качестве инструмента для инвестиций.

Наука и техника,Анатолий Аксаков,Минфин России,Банк России,Госдума,
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