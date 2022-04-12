Эксперт рассказал, как купить смартфон в новых экономических реалиях

"Я бы не рассматривал Apple сегодня для покупки, потому что вероятность того, что вы останетесь с очень дорогим и красивым калькулятором, максимальна. <...> Если на Android есть сторонние магазины и приложения, в которых продажи как шли, так и идут, у Apple ничего нет", – заключил он.