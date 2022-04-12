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3 часа назад

Эксперт рассказал, как покупать смартфон в новых экономических реалиях

Москва24иещё 3

Ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, на что нужно ориентироваться, выбирая смартфон в новых экономических реалиях.

Эксперт рассказал, как купить смартфон в новых экономических реалиях
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам эксперта, самое главное – не покупать дешевый гаджет, рассчитывая на его скорую замену. Также не стоит приобретать смартфон, который не соответствует располагаемому бюджету.

"Если у него сломается экран по вашей вине, например, вы его уроните, то стоимость ремонта будет максимальной. Если у вас флагман, который сегодня стоит 150 тысяч, то стоимость ремонта будет примерно 30–40 тысяч из вашего кармана, не всем это доступно", – сказал Муртазин в интервью радио Sputnik.

Специалист считает, что лучше выбирать смартфоны в среднем сегменте – в диапазоне от 25 до 50 тысяч рублей. В таком случае, подчеркнул эксперт, гаджет надежно проработает 3–4 года. Он также посоветовал изучить перед покупкой смартфона стоимость понравившейся модели в разных магазинах. Муртазин также заявил, что не рекомендует отдавать предпочтение технике компании Apple, поскольку она прекратила продажу платных приложений и сервисов для своих клиентов.

"Я бы не рассматривал Apple сегодня для покупки, потому что вероятность того, что вы останетесь с очень дорогим и красивым калькулятором, максимальна. &lt;...&gt; Если на Android есть сторонние магазины и приложения, в которых продажи как шли, так и идут, у Apple ничего нет", – заключил он.

Ранее глава центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров рассказал, что если перестать обновлять операционную систему и приложения на смартфоне, это сделает устройство менее защищенным.

Наука и техника,Сергей Бодров,Эльдар Муртазин,Apple,
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