«ВКонтакте» продлила программу поддержки авторов

Отмечается, что создатели контента смогут получать максимум дохода от монетизации в партнерской программе, маркет-платформе, монетизации видео и VK Donut. В пресс-службе рассказали, что программы поддержки привели к повышению доходов блогеров. Так, в конце марта их заработок за неделю на маркет-платформе возрос на 54 процента, в VK Donut он вырос на 40 процентов, в партнерской программе авторы стали получать в два раза больше, а в видеомонетизации — в четыре раза (на 293 процента больше).