Японская компания Toyota запатентовала робота для выгула собак, сообщает Motor1.

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Отмечается, что робот, который представляет из себя большую платформу с колесами, оснащается креплением для поводка. С помощью специального привода шнурок можно удлинять или делать короче. Кроме того, устройство оборудовано датчиком расстояния, который предотвратит наезд робота на питомца.

Toyota описывает различные режимы работы новинки. Так, четвероногий друг может взять на себя контроль управления роботом. Для этого на платформе размещены датчики положения лап. Нажимая необходимый сенсор, можно перемещаться вперед, назад, вбок или по диагонали.

Помимо собаки, контролировать робота может и хозяин собаки. Это полезно для людей с ограниченными физическими способностями.

Новый робот также анализирует поведение собаки во время прогулки и останавливается, когда она собирается в туалет. Если это произошло на тротуаре, то робот соберет фекалии и помоет асфальт.