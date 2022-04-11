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14 минут назад

Микропластик впервые нашли в легких людей

Lenta.ru

Ученые Университета Халла и больницы Касл-Хилл в Великобритании впервые идентифицировали мельчайшие частицы пластика в легочной ткани, взятой у живых пациентов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science of the Total Environment.

Микропластик впервые нашли в легких людей
Фото: ReutersReuters

Исследователи проанализировали образцы легочной ткани, которые были собраны во время операций для лечения различных заболеваний легких в больнице Касл-Хилл. Всего было изучено 13 образцов, при этом в 11 из них были обнаружены частицы пластика. Всего ученые выявили 12 видов пластика, в том числе и те, что используются в обычных бытовых целях, в частности для изготовления одежды, упаковки и бутылок.

Микрочастицы были обнаружены не только в верхней части легких, но и в нижних отделах, где, как считалось, дыхательные пути слишком узкие, что должно было бы затруднить попадание частиц в них. Кроме того, у пациентов мужского пола наблюдался более высокий уровень пластика, чем у женщин. Исследователи подчеркивают, что до сих пор неизвестно, какое влияние микропластик оказывает на организм и здоровье людей.

Предыдущие исследования показали, что частицы пластика различных размеров скапливаются по всей планете. Совсем недавно специалисты обнаружили крошечные кусочки пластика у животных и людей. Такие частицы были обнаружены в селезенке, почках и печени как живых, так и умерших людей. В прошлом месяце ученые из Нидерландов сообщили об обнаружении микропластика в кровотоке живого пациента.

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