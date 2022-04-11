Ученые заявили, что грибы умеют общаться друг с другом

Ученые в Университете Западной Англии заявили: между грибами происходит нечто подобное человеческому общению, только посредством электросигналов.

Фото: Gismeteo Gismeteo

Импульсы передаются через сеть гифов, напоминающих тонкие нити образований, расположенных в толще земли. При соприкосновении с древесным материалом скорость передачи информации, согласно наблюдениям, заметно возрастает.

В проекте исследовали такие разновидности грибов, как зимние опята, обыкновенный щелелистник, кордицепс и омафлоты. В заселенном грибницей субстрате для фиксации сигналов находились мельчайшие электроды.

Выяснилось: трасляция импульсов происходит с определенной закономерностью. В моменты наибольшей «говорливости» грибы посылали около полусотни импульсов. При этом самым «болтливым» оказался щелелистник.