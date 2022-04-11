Ученые заявили, что грибы умеют общаться друг с другом

Ученые в Университете Западной Англии заявили: между грибами происходит нечто подобное человеческому общению, только посредством электросигналов.
Импульсы передаются через сеть гифов, напоминающих тонкие нити образований, расположенных в толще земли. При соприкосновении с древесным материалом скорость передачи информации, согласно наблюдениям, заметно возрастает.
В проекте исследовали такие разновидности грибов, как зимние опята, обыкновенный щелелистник, кордицепс и омафлоты. В заселенном грибницей субстрате для фиксации сигналов находились мельчайшие электроды.
Выяснилось: трасляция импульсов происходит с определенной закономерностью. В моменты наибольшей «говорливости» грибы посылали около полусотни импульсов. При этом самым «болтливым» оказался щелелистник.
Предстоит установить, действительно ли речь идет об организованной коммуникации между организмами или же наблюдаемые процессы были обусловлены лишь процессом роста окончаний гифов, несущих электрозаряд.