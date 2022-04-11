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13 часов назад

NASA подписало контракт со стартапом SpinLaunch на испытание "космической пращи"

Газета.Ru

Агентство NASA подписало контракт с калифорнийским стартапом SpinLaunch на испытание весьма необычной системы запусков в космос, которую можно назвать «космической пращей». Эта технология может разгонять ракету, раскручивая ее в гигантской электрической вакуумной центрифуге до скоростей, в несколько раз превышающих скорость звука, а затем вышвыривать вверх, тем самым исключая использование первой ступени. После запуска собственных двигателей уже на большой высоте многоразовая ракета уйдет в космос, чтобы доставить туда полезную нагрузку — например спутник, способный выдерживать гигантские перегрузки, пишет издание Daily Mail.

NASA подписало контракт на испытание "космической пращи"
Фото: Axiom SpaceAxiom Space

Если c грядущим испытанием все действительно получится, то к концу десятилетия NASA сможет зашвыривать свои спутники в космос на низкие околоземные орбиты весьма дешевым и при этом чрезвычайно экологичным способом. После этого они смогут возвращаться на Землю для повторных запусков. Согласно опубликованному заявлению, SpinLaunch организует первый упрощенный некосмический испытательный полет уже в конце этого года, после чего будет совместно с NASA работать над оценкой эффективности осуществления космических полетов с участием этого так называемого суборбитального ускорителя. Первые орбитальные испытательные запуски SpinLaunch запланированы на 2025 год.

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«SpinLaunch предлагает уникальную услугу суборбитальных полетов и высокоскоростных испытаний, и недавнее соглашение о запуске с NASA знаменует собой важный переломный момент, поскольку смещает акценты с разработки технологии на ее коммерческое использование, — заявил Джонатан Яни, основатель и генеральный директор SpinLaunch. — То, что начиналось как инновационная идея, позволяющая сделать космос более доступным, превратилось в результате всего этого в технически зрелый и революционный проект».

Предполагается, что устройство SpinLaunch будет разгонять ракету-носитель со спутником до 8500 км/ч, используя манипулятор из углеродного волокна, вращающийся внутри стальной вакуумной камеры диаметром 90 м. Таким образом, можно будет сэкономить более 70% топлива и различных конструкций, из которых и состоит типичная ракета. SpinLaunch надеется, что орбитальный аппарат сможет выводить на орбиту около 200 кг полезной нагрузки, что соответствует массе небольших спутников. До сих пор испытательные полеты с различными полезными нагрузками проводились стартапом лишь на максимальной скорости порядка 1700 км/

Наука и техника,NASA,
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