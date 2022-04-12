В Бельгии обнаружили новую разновидность омикрона

Отмечается, что данный вариант COVID-19 ранее уже находили в нескольких странах, а брюссельские ученые даже успели его изучить. По словам специалистов, мутации вируса являются нормальным процессом, поэтому стоит ожидать появления его новых вариантов. Также, по их словам, возникновение новых вариантов омикрона не так страшно, как появление новых штаммов коронавируса.