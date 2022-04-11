Роскомнадзор потребовал от Google исключить угрозы в адрес россиян

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) потребовала от компании Google LLC незамедлительно принять меры по исключению из ее сервисов угроз в адрес российских пользователей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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«Роскомнадзор направил требование американской ИТ-компании Google LLC о незамедлительном принятии мер по исключению из сервисов компании высказываний угроз в адрес российских пользователей», - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее в работе сервиса Google Translate было выявлено нарушение, имевшее экстремистскую направленность: при вводе для перевода словосочетания dear Russians (дорогие россияне) российским пользователям предлагалось заменить его переводом фразы dead Russians (мертвые россияне). Отмечается, что для поисковых запросов с упоминанием других национальностей подобные предложения отсутствовали.