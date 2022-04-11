Аналоги Youtube в России: ТОП видеохостингов на замену

О том, что видеосервис YouTube может в ближайшем будущем стать недоступным для россиян сообщают многие СМИ. «Рамблер» разбирался, какие аналоги YouTube придут на замену.

Фото: Pixabay Pixabay

Хороший был сервис

Видео дня

YouTube — видеохостинг, созданный в 2005 году тремя бывшими работниками платежной системы PayPal в Калифорнии. Сервис предоставляет пользователям услуги хранения, доставки и просмотра видео. Любой человек может свободно загружать, просматривать, оценивать, комментировать видеозаписи, среди которых музыкальные клипы, фильмы и сериалы, трейлеры, образовательные передачи, видеоблоги, любительские видеозаписи, юмористические ролики и другие виды развлекательного контента. YouTube является популярнейшим видеохостингом и вторым сайтом в мире по количеству посетителей. 12,6 % поисковых запросов в мире приходится на контент видеохостинга YouTube, а каждый уникальный пользователь посещает сервис более 9 раз в день.

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В связи с политическим конфликтом на Украине 4 марта 2022 года YouTube остановил показ рекламы для пользователей в России, а 10 марта 2022 года приостановил монетизацию каналов пользователей, зарегистрированных в России. 18 марта Роскомнадзор заявил о распространении на сервисе видеороликов, содержащих угрозы в адрес россиян.

«Действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан», – говорится в сообщении.

Альтернатива YouTube в России

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Альтернативы YouTube с разным функционалом есть и на российских, и на зарубежных платформах. Однако в стабильности и доступности зарубежных сервисов для россиян сейчас нельзя быть уверенными. Поэтому, потребителям русскоязычного контента стоит обратить внимание на отечественные аналоги.

ВКонтакте

Скриншот: VK Video Launch

Одна из самых популярных российских соцсетей Вконтакте после блокировки в РФ Instagram зафиксировала резкий приток новых пользователей. Конечно, чаще всего сеть используют для общения, потребления информационного и музыкального контента. Однако площадка теперь стала особенно интересна для видеоблогеров. Так, компания объявила о «крупнейшей программе поддержки блогеров» до 10 апреля — авторы видеороликов получали 100% дохода от инструментов монетизации. Во Вконтакте ожидали, что за этот период они заработают около 600 миллионов рублей.

Хоть соцсеть и не является полноценным видеохостингом, но поддерживает разные форматы видео. VK-сервисы поддерживают различный видеоконтент – здесь можно вести стримы, публиковать короткие ролики (аналог TikTok), ежедневные сториз и полноценные видеозаписи, которые публикуются в отдельном разделе. Ролики делятся на категории в зависимости от тематики («Культура», «Кулинария», «Туризм», «Транспорт» и другие).

Яндекс.Дзен

Скриншот: zen.yandex.ru/video

Еще одна популярная российская платформа, предоставляющая возможности по публикации и потреблению видеоконтента – Яндекс. Дзен. Причем функционал платформы будет интересен обычным пользователям, бизнесу и блогерам.

Платформа предлагает два формата видео. Длинный формат похож на YouTube и предполагает горизонтальные видео длиной до трех часов. Авторы публикуют их на своих каналах, а «Яндекс» внедряет в них рекламу, давая возможность монетизации видео. В частности, рекламные блоки в видео будут появляться, если продолжительность ролика больше 120 секунд.

У платформы есть ряд требований по отношению к контенту:

«Видео должно быть качественным и четким, без артефактов сжатия и эффекта «дрожания» камеры.

Не меньшее внимание стоит уделить и аудио. Оно должно быть грамотным и качественным, синхронным с видео и приятным для восприятия на слух, без помех, резких или слишком громких звуков», — говорится на сайте справочной службы Яндекс.Дзен.

Второй формат, «Ролики», похож на TikTok и предполагает размещение коротких вертикальных видео. Ролики должны быть продолжительностью до двух минут и соотношением сторон 9:16.

«Ролики — преимущественно мобильный формат: вы можете снять и обработать ролик только на мобильном устройстве. Его увидят пользователи мобильных устройств, однако со временем ролики станут видны и пользователям, которые смотрят и читают Дзен с компьютера», — объясняет справочная служба.

При этом ролики можно снимать прямо с приложения Яндекс.Дзен, а после загрузки монтировать и добавлять эффекты там же.

RuTube – полноценный видеохостинг

Скриншот: RUTUBE

Полноценный видеохостинг, который дает возможность использовать практически такой же функционал, как YouTube. Сервис запущен в 2006-м, через год после YouTube, и базируется на собственной технологической платформе.

Сейчас Rutube используют в более чем 170 странах мира. Особенно активно платформу используют зрители в России, Беларуси, Казахстане, Украине, Узбекистане, Киргизии и Молдове. Активная русскоязычная аудитория сервиса есть и в Германии, США, Франции, Чехии, Латвии.

По данным на декабрь 2021 года количество уникальных пользователей, активно просматривающих видео, увеличилось до 11,6 миллионов в месяц. Общее количество посетителей Rutube превысило 30 миллионов человек в месяц.

Платформа предлагает широкий функционал и набор инструментов для создания и обработки видеоконтента. Здесь можно смотреть фильмы, сериалы, мультфильмы, устраивать стримы, трансляции, публиковать влоги, популяризировать и монетизировать контент.

«Зрителям RUTUBE доступны не только видеоролики от блогеров, но и много другого интересного видео: российские и зарубежные фильмы, мультфильмы и сериалы; ТВ- и онлайн-шоу; прямые эфиры популярных телеканалов. Большинство видео на RUTUBE можно смотреть бесплатно. Платная подписка открывает больше возможностей…», — говорится на сайте платформы.

Видеохостинг поддерживает рекламу. Тогда, как и на YouTube, сервис встраивает в ролик рекламные объявления партнеров, а автор видео получает доход.

Программное обеспечение платформы позволяет работать системе рекомендаций, которая основана на интересах пользователя.

видео можно загрузить на отдельной странице;

верифицированные каналы;

возможность пользователей проголосовать и продвинуть видео с помощью кнопки "В ТОП";

невозможность дискриминации контента. Особенности сервиса:

Чем еще заменить

Среди зарубежных платформ, удачно работающих с видеоконтентом, можно также выделить:

Peertube

DTube

Rumble

Vimeo

Twitch

Bit.Tube

Dailymotion