Представлен первый гибкий смартфон Vivo

В Китае представили vivo X Fold — это первый гибкий смартфон бренда.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Vivo X Fold оснащён 6,53-дюймовым внешним AMOLED-дисплеем и складным 8,03-дюймовым внутренним с разрешением 1800 x 2200 пикселей. Оба имеют частоту обновления до 120 Гц. Также у смартфона есть два встроенных в экран сканера отпечатков пальцев.

В основе vivo X Fold лежит флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 1. Устройство питает батарея ёмкостью 4600 мАч. Она поддерживает 66-Вт зарядку по кабелю. Зарядиться полностью можно за 37 минут. Мощность беспроводной зарядки достигает 50 Вт.

Имеется также камера с датчиками на 50 Мп, 12 Мп, перископным модулем с пятикратным зумом и сверхширокоугольным на 48 Мп.