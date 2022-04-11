В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 79.16EUR 85.98
Войти в почту
13 часов назад

Представлен первый гибкий смартфон Vivo

Ferra.ruиещё 1

В Китае представили vivo X Fold — это первый гибкий смартфон бренда.

Представлен первый гибкий смартфон Vivo
Фото: ferra.ruferra.ru

Vivo X Fold оснащён 6,53-дюймовым внешним AMOLED-дисплеем и складным 8,03-дюймовым внутренним с разрешением 1800 x 2200 пикселей. Оба имеют частоту обновления до 120 Гц. Также у смартфона есть два встроенных в экран сканера отпечатков пальцев.

В основе vivo X Fold лежит флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 1. Устройство питает батарея ёмкостью 4600 мАч. Она поддерживает 66-Вт зарядку по кабелю. Зарядиться полностью можно за 37 минут. Мощность беспроводной зарядки достигает 50 Вт.

Имеется также камера с датчиками на 50 Мп, 12 Мп, перископным модулем с пятикратным зумом и сверхширокоугольным на 48 Мп.

Пока vivo X Fold будет продаваться только в Китае. Цены на него начинаются с 11 999 юаней (около 150 тысяч рублей по текущему курсу).

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители