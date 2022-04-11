Как перенести видео с YouTube на Rutube: инструкция

YouTube заблокировал официальный канал Госдумы, объяснив это санкциями против РФ; официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия YouTube «подписанием приговора» и посоветовала переносить контент на российские платформы. «Рамблер» рассказал, как перенести ютуб и как заранее скачать нужные видео.

Фото: ТАСС ТАСС

Перенос канала YouTube в другой аккаунт

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На фоне возможной блокировки YouTube многие пользователи хотят объединить свои каналы, чтобы упростить доступ к своему контенту. Вы можете перенести канал из одного аккаунта в другой.

YouTube-каналы автоматически привязываются к Google-аккаунтам. Существует обычный, личный аккаунт Google, который нужен для входа на YouTube, и аккаунт бренда (нужен блогерам для продвижения).

Как перенести канал в аккаунт бренда, связанный с вашим аккаунтом Google:

Зайдите в YouTube-аккаунт.

Нажмите на фото профиля в правом верхнем углу экрана.

Если это требуется, введите адрес электронной почты и перейдите в Google-аккаунт, связанный с каналом, который вы намерены перенести.

Выберите «Настройки».

Отправляйтесь в раздел «Расширенные настройки».

Нажмите связать канал с аккаунтом бренда, после этого появится список доступных аккаунтов.

Выберите аккаунт, в который вы хотите перенести канал.

Нажмите «Переместить канал» (после этого, если требуется, введите пароль и пройдите повторную аутентификацию).

Некоторый контент при переносе аккаунтов будет утерян - речь идет о переписках, оставленных автором канала комментариях и значке подлинности. Перенести свой URL также не выйдет (но его можно удалить в старом аккаунте, подождать 72 часа и настроить на другом канале).

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Как перенести видео с YouTube на Rutube

Для этого потребуется создать резервную копию YouTube-контента.

1. Зайдите в «Google Архиватор» через аккаунт, к которому привязан YouTube-канал.

2. Поставьте галочку напротив нужного пункта. Можно скачать статистику Google-аккаунта, файлы из разделов «Мой диск» и «Компьютеры», данные из Google Play, отмеченные вами места на Google-картах, электронные письма, а в самом конце будет пункт - YouTube и YouTube Music. Если вы выберете этот пункт, скачается история просмотра и поиска, а также видео, комментарии и другой контент, созданный вами на YouTube.

3. Выберите тип файлов, периодичность и новое место хранения:

На этом этапе нужно выбрать способ получения скачиваемого контента - по ссылке, добавление в Dropbox, OneDrive, Google-диск или другой способ.

Выбрать частоту экспорта (однократный или регулярный через каждые два месяца).

Выбрать тип и размер файла (ZIP, TGZ, от одного до 50 гигабайт).

Нажать на кнопку «Создать экспорт».

Когда контент скачается, его можно будет добавить на любую платформу, в том числе на Rutube.

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Как перенести видео с YouTube в VK

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила сервис VK Video Transfer, который позволяет перенести VK видео с YouTube-каналов.

Порядок действий такой:

1. Вставьте ссылку на свой канал в пустое окно и нажмите на кнопку «Продолжить».

2. Если ссылка рабочая, сервис покажет название вашего канала и его аватарку, если все верно - нажмите «Да, продолжить».

3. Подтвердите канал. Чтобы пользователи не импортировали чужие каналы, VK должен убедиться в авторстве:

Зайдите в настройки канала в «Студии YouTube».

Выберите «Основные сведения».

Добавьте в «Описание» код, который вам предложит VK Video Transfer.

4. После введения кода нажмите «Готово, продолжить» в VK Video Transfer.

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