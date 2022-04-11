Как перенести видео с YouTube на Rutube: инструкция

YouTube заблокировал официальный канал Госдумы, объяснив это санкциями против РФ; официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия YouTube «подписанием приговора» и посоветовала переносить контент на российские платформы. «Рамблер» рассказал, как перенести ютуб и как заранее скачать нужные видео.
На фоне возможной блокировки YouTube многие пользователи хотят объединить свои каналы, чтобы упростить доступ к своему контенту. Вы можете перенести канал из одного аккаунта в другой.
YouTube-каналы автоматически привязываются к Google-аккаунтам. Существует обычный, личный аккаунт Google, который нужен для входа на YouTube, и аккаунт бренда (нужен блогерам для продвижения).
Некоторый контент при переносе аккаунтов будет утерян - речь идет о переписках, оставленных автором канала комментариях и значке подлинности. Перенести свой URL также не выйдет (но его можно удалить в старом аккаунте, подождать 72 часа и настроить на другом канале).
Для этого потребуется создать резервную копию YouTube-контента.
1. Зайдите в «Google Архиватор» через аккаунт, к которому привязан YouTube-канал.
2. Поставьте галочку напротив нужного пункта. Можно скачать статистику Google-аккаунта, файлы из разделов «Мой диск» и «Компьютеры», данные из Google Play, отмеченные вами места на Google-картах, электронные письма, а в самом конце будет пункт - YouTube и YouTube Music. Если вы выберете этот пункт, скачается история просмотра и поиска, а также видео, комментарии и другой контент, созданный вами на YouTube.
3. Выберите тип файлов, периодичность и новое место хранения:
На этом этапе нужно выбрать способ получения скачиваемого контента - по ссылке, добавление в Dropbox, OneDrive, Google-диск или другой способ.
Выбрать частоту экспорта (однократный или регулярный через каждые два месяца).
Выбрать тип и размер файла (ZIP, TGZ, от одного до 50 гигабайт).
Нажать на кнопку «Создать экспорт».
Когда контент скачается, его можно будет добавить на любую платформу, в том числе на Rutube.
Социальная сеть «ВКонтакте» запустила сервис VK Video Transfer, который позволяет перенести VK видео с YouTube-каналов.
1. Вставьте ссылку на свой канал в пустое окно и нажмите на кнопку «Продолжить».
2. Если ссылка рабочая, сервис покажет название вашего канала и его аватарку, если все верно - нажмите «Да, продолжить».
3. Подтвердите канал. Чтобы пользователи не импортировали чужие каналы, VK должен убедиться в авторстве:
4. После введения кода нажмите «Готово, продолжить» в VK Video Transfer.