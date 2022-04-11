Выход космонавтов в открытый космос состоится раньше запланированного

Выход в открытый космос находящихся на Международной космической станции (МКС) космонавтов перенесен с 20 на 18 апреля из-за изменения даты запуска корабля Crew Dragon, сообщил специальный корреспондент ТАСС, космонавт Олег Артемьев.

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Согласно предварительному плану, первая внекорабельная деятельность прибывшей на МКС 18 марта экспедиции состоится 18 апреля, второй - 28 апреля, третий - 19 мая. Перенос с 20 на 18 апреля связан с изменением даты старта коммерческой миссии Ax-1 и сроком запуска космического корабля SpaceX Crew Dragon с четырьмя астронавтами.

Предварительно выход в открытый космос для интеграции манипулятора ERA осуществят Артемьев и Денис Матвеев, на посту оператора будет находиться Сергей Корсаков.