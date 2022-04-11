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14 часов назад

В океане нашли тысячи новых вирусов

Ferra.ru

Учёные обнаружили более 5000 новых видов вирусов в мировом океане. Помог генетический анализ.

В океане нашли тысячи новых вирусов
Фото: pixabay.compixabay.com

Авторы нового исследования проанализировали десятки тысяч образцов воды со всего мира. Они искали РНК-вирусы. К таким, например, относится небезызвестный коронавирус.

В найденных вирусах обнаружилось такое разнообразие, что исследователи предложили удвоить количество таксономических групп, необходимых для классификации РНК-вирусов.

Учёные изучили генетические последовательности мелких морских организмов — планктона. Именно он чаще всего становится «домом» для РНК-вирусов. Исследователи также использовали машинное обучение, чтобы проанализировать последовательности. В итоге они смогли идентифицировать около 5500 новых РНК-вирусов.

Учёные отметили, что это исследование помогло отследить не только происхождение вирусов, но и происхождение жизни на Земле вообще.

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