Планетологи зафиксировали неизученные погодные процессы на Нептуне

Планетологи выяснили, что за последние 20 лет температура верхних слоев атмосферы Нептуна резко упала, что свидетельствует о наличии крайне сложных и пока неизученных погодных процессов на планете. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO).

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"Эти перемены в климате Нептуна стали неожиданностью для нас. Мы ожидали, что температуры будут постепенно расти, а не падать, так как мы начали наблюдать за Нептуном в тот момент, когда в его южном полушарии начало наступать лето", - заявил научный сотрудник Лестерского университета (Великобритания) Майкл Роман, чьи слова приводит пресс-служба ESO.

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Роман и его коллеги открыли аномальные погодные явления в верхних слоях атмосферы Нептуна в ходе наблюдений, которые астрономы вели в промежутке между 2003 и 2020 годами при помощи крупнейших наземных телескопов, а также инфракрасной орбитальной обсерватории Spitzer.

Климатические аномалии Нептуна

В ходе замеров ученые отслеживали движение молекул определенных типов углеводородов и сероводорода в верхних и средних слоях атмосферы Нептуна. Это позволило планетологам составить карту ветров на самом холодном газовом гиганте Солнечной системы, а также измерить температуру его верхних прослоек.

Эти замеры принесли сразу несколько неожиданных открытий, не согласующихся с существующими климатическими моделями Нептуна. В частности, ученые обнаружили, что средние температуры верхних слоев атмосферы в южном полушарии газового гиганта не повысились при наступлении лета, а снизились примерно на восемь градусов Цельсия в промежутке между 2003 и 2018 годом. В противоположность этому, температуры более глубоких слоев газа почти не изменились за это же время.

Планетологи также обнаружили, что температуры южного полюса Нептуна начали быстро расти в 2018 году, в результате чего к концу 2020 года они стали выше предыдущих значений примерно на 11 градусов Цельсия. Температуры в других регионах южного полушария планеты при этом почти не изменились.