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15 часов назад

Apple начала производство iPhone 13 в Индии

ТАССиещё 1

Корпорация Apple запустила производство своей флагманской модели iPhone 13 в Индии. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщил индийский телеканал NDTV.

Apple начала производство iPhone 13 в Индии
Фото: Getty ImagesGetty Images

"Мы рады начать производство iPhone 13 с его прекрасным дизайном, продвинутой системой фото- и видеосъемки и невероятной производительностью бионического чипа А15 прямо здесь, в Индии, для наших местных покупателей", - говорится в сообщении Apple.

Объявление об этом последовало после завершения этапа опытного производства американских смартфонов.

Выпуск iPhone 13 будет осуществляться на заводе тайваньской компании Foxconn в пригороде Ченнаи на юге Индии. Там уже производятся модели iPhone 11 и 12. Производство iPhone 13 в Индии позволит Apple сократить свои издержки в этой стране, однако речь о понижении стоимости на мобильное устройство не идет. Цена на него в магазинах в настоящее время начинается от 69 900 индийских рупий (более $920).

Кроме Foxconn, компаниями - партнерами Apple в Индии, где собирается ее продукция, являются еще две тайваньские компании по выпуску электронных устройств - Wistron и Pegatron. Ранее сообщалось, что инвестиции этих трех производителей в Индии в течение пяти лет составят почти $900 млн.

В 2021 году Apple стала одним из самых быстро развивающихся брендов в Индии. Объем поставок ее продукции в годовом исчислении увеличился на 108%. В американской корпорации намерены также запустить в южно-азиатской стране сеть розничных магазинов Apple Store.

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