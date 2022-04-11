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15 часов назад

Louis Vuitton обвинили в незаконном сборе биометрических данных клиентов

Елена Прошина

Североамериканское подразделение LVMH (Louis Vuitton, Moët, Hennessy) обвинили в незаконном сборе биометрических данных пользователей, которые пользуются онлайн-инструментом для виртуальной «примерки» оправ и солнцезащитных очков от Louis Vuitton. Как сообщает РБК, против компании подали исковое заявление.

Louis Vuitton обвинили в незаконном сборе данных клиентов
Фото: ReutersReuters

Согласно документу, компания собирает подробные и конфиденциальные биометрические идентификаторы и информацию своих пользователей, в том числе полные сканы лица, при помощи инструмента Virtual Try-On. При этом LVMH делает это без предупреждения и получения согласия потребителей о том, что такие данные собираются.

Потребителям, которые выбирают на сайте Louis Vuitton оправы или солнцезащитные очки, предлагается инструмент виртуальной примерки. С помощью веб-камеры он записывает лицо человека и выводит на экран видео с его изображением, на которое накладывается изображение очков. Согласно заявлению, полученные с помощью инструмента данные «переводятся в компьютерный код» и отправляются на некий внешний сервис.

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В исковом заявлении истцы ссылаются на закон штата Иллинойс о защите биометрических данных, который запрещает сбор и хранение подобной информации без согласия. Его нарушение наказывается штрафом в размере от 1 до 5 тысяч долларов.

Наука и техника,Louis Vuitton,Chanel,
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