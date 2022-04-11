РКН потребовал от «Википедии» удалить порнографию

«Википедия» получила новые требования Роскомнадзора об удалении контента. В ведомстве требуют удалить десять изображений, которые регулятор считает детской порнографией. Об этом сообщили представители «Википедии» в неофициальном Telegram-канале. Ранее у РКН были претензии к «Википедии» по поводу информации о военной операции РФ на территории Украины.
«Теперь к нам пришли из-за десяти нарисованных анимешных девочек, изображения которых, как считает Роскомнадзор, "содержат порнографические изображения несовершеннолетних"», — говорится в сообщении.
Роскомнадзор включил спорные картинки в реестр запрещенной информации 7 апреля. В ведомстве потребовали от «Википедии» незамедлительно удалить контент.
«Роскомнадзор решил, что "Википедию" обязательно нужно обвинить в максимальном числе разнообразных нарушений, поэтому сегодня у нас детская порнография ("материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних")», — подчеркнули представители сообщества.
Ранее ведомство трижды требовало от «Википедии» удалить информацию с описанием действий российских войск на Украине. По мнению Генпрокуратуры, размещённые на портале сведения содержали недостоверную общественно значимую информацию.
«В опубликованных на ресурсе статьях продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий», — заявили в РКН.