РКН потребовал от «Википедии» удалить порнографию

«Википедия» получила новые требования Роскомнадзора об удалении контента. В ведомстве требуют удалить десять изображений, которые регулятор считает детской порнографией. Об этом сообщили представители «Википедии» в неофициальном Telegram-канале. Ранее у РКН были претензии к «Википедии» по поводу информации о военной операции РФ на территории Украины.