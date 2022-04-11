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10 минут назад

Роскомнадзор обвинил «Википедию» в распространении детской порнографии

Секрет Фирмыиещё 1

«Википедия» получила новые требования Роскомнадзора об удалении контента. В ведомстве требуют удалить десять изображений, которые регулятор считает детской порнографией. Об этом сообщили представители «Википедии» в неофициальном Telegram-канале. Ранее у РКН были претензии к «Википедии» по поводу информации о военной операции РФ на территории Украины.

РКН потребовал от «Википедии» удалить порнографию
Фото: ТАССТАСС

«Теперь к нам пришли из-за десяти нарисованных анимешных девочек, изображения которых, как считает Роскомнадзор, "содержат порнографические изображения несовершеннолетних"», — говорится в сообщении.

Роскомнадзор включил спорные картинки в реестр запрещенной информации 7 апреля. В ведомстве потребовали от «Википедии» незамедлительно удалить контент.

«Роскомнадзор решил, что "Википедию" обязательно нужно обвинить в максимальном числе разнообразных нарушений, поэтому сегодня у нас детская порнография ("материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних")», — подчеркнули представители сообщества.

Ранее ведомство трижды требовало от «Википедии» удалить информацию с описанием действий российских войск на Украине. По мнению Генпрокуратуры, размещённые на портале сведения содержали недостоверную общественно значимую информацию.

«В опубликованных на ресурсе статьях продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий», — заявили в РКН.

Наука и техника,Роскомнадзор,
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