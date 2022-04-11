Маск предложил поселить бомжей в офисе Twitter

Илон Маск, ставший крупнейшим акционером Twitter, предложил преобразовать штаб-квартиру компании в приют для бездомных. Соответствующий пост был опубликован на странице миллиардера в Twitter, но позже он был удален.

Фото: Global Look Press Global Look Press

«Превратить штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско в приют для бездомных, так как там все равно никто не появляется?» — предложил бизнесмен.

Маск опубликовал пост с опросом, позже дополнив его уточнением, что он не шутит. В голосовании приняли участие более миллиона пользователей менее чем за день, и более 90% посчитали, что в офисе Twitter должны поселить бездомных.

Крупнейший акционер Twitter также запустил опрос с предложением «удалить» из названия соцсети букву W, оставив два варианта ответа — «да» и «конечно».