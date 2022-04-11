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17 часов назад

Мужчина набил первую в мире татуировку авторства искусственного интеллекта

Ferra.ru

Мужчина рассказал в Twitter, что набил татуировку, созданную системой искусственного интеллекта (ИИ). Возможно, это первый такой случай в мире.

Мужчина набил первую в мире тату, созданную искусственным интеллектом
Фото: ТАССТАСС

Пользователь, который работает с нейронными сетями, подтвердил, что татуировка была создана программой DALL-E2. Эту систему разработала компания OpenAI. Она превращает описание на естественном языке в реалистичное изображение. Программа сгенерировала простой рисунок из линий для татуировки. В нём угадывается буква «A», крест и стрелка.

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Парень, сделавший татуировку, признался, что заранее задумался о том, что созданный ИИ рисунок может показаться кому-то демоническим. Именно поэтому он «добавил» в рисунок изображение креста, пишет Futurism.

Наука и техника,Татуировки,
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