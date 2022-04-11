Мужчина набил первую в мире тату, созданную искусственным интеллектом

Мужчина рассказал в Twitter, что набил татуировку, созданную системой искусственного интеллекта (ИИ). Возможно, это первый такой случай в мире.

Фото: ТАСС ТАСС

Пользователь, который работает с нейронными сетями, подтвердил, что татуировка была создана программой DALL-E2. Эту систему разработала компания OpenAI. Она превращает описание на естественном языке в реалистичное изображение. Программа сгенерировала простой рисунок из линий для татуировки. В нём угадывается буква «A», крест и стрелка.

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