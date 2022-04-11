SpeedTest by Ookla могут оштрафовать и заблокировать в России

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Американской компании Ookla, владеющей сервисом для измерения скорости интернета SpeedTest, может угрожать штраф в размере до 6 млн рублей в случае отсутствия локализации баз персональных данных пользователей на территории РФ. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Роскомнадзора в ответ на запрос ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

"Роскомнадзор направил запрос компании Ookla LLC с требованием предоставить информацию о локализации баз персональных данных граждан Российской Федерации. В случае, если компания не сможет подтвердить факт локализации баз персональных данных на территории Российской Федерации, будет составлен протокол по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (штраф до 6 млн рублей)", - сказали в пресс-службе.

Видео дня

В ведомстве также напомнили, что, согласно российскому законодательству, оператор обязан обеспечить хранение баз данных россиян на территории Российской Федерации.

В Минцифры подтвердили ТАСС, что министерству известно о нарушениях со стороны Ookla (SpeedTest).

Как пояснил ТАСС директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков, принцип работы сервиса SpeedTest заключается в том, что он устанавливает связь с телефона пользователя с ближайшим провайдером, отправляет ему определенные пакеты данных и потом скачивает. "Таким образом определяет скорость скачивания и загрузки и дает соответствующие параметры приложения. При этом по закону базы персональных данных, которые также собирает сервис, должны быть локализованы на территории России. Если этого не происходит, сервис может быть заблокирован. По этому принципу ранее была заблокирована, например, социальная сеть LinkedIn", - отметил он.