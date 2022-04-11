Илон Маск предложил выдать синие галочки всем подписчикам Twitter Blue

Обсуждая эту инициативу Маск, который недавно стал крупнейшим акционером Twitter, при обсуждении инициативы заявил, что плата за подписку Twitter Blue должна быть пропорциональна доступности— сейчас ее стоимость составляет 3 доллара. Он также намекнул, что в будущем может появиться возможность оплаты при помощи криптовалюты Dogecoin.