Xiaomi представила новый термос

Компания Xiaomi решила порадовать любителей своих бытовых товаров, представив новый небольшой термос — Xiaomi Mini Thermos Flask. Объём устройства — 500 мл.

Фото: Xiaomi Xiaomi

Сообщается, что новинка не имеет никаких «умных» функций. Но при этом она может похвастаться приятной ценой и качественным покрытием. Последнее представляет из себя сочетание высококачественной нержавеющей стали марки 316 внутри и нержавеющей стали марки 304 снаружи.

Представители Xiaomi утверждают, что подобный подбор материалов связан с их химически инертными и водоотталкивающими свойствами. Они, в свою очередь, заметно облегчают мытьё термоса.