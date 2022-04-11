Xiaomi представила новый термос

Компания Xiaomi решила порадовать любителей своих бытовых товаров, представив новый небольшой термос — Xiaomi Mini Thermos Flask. Объём устройства — 500 мл.
Сообщается, что новинка не имеет никаких «умных» функций. Но при этом она может похвастаться приятной ценой и качественным покрытием. Последнее представляет из себя сочетание высококачественной нержавеющей стали марки 316 внутри и нержавеющей стали марки 304 снаружи.
Представители Xiaomi утверждают, что подобный подбор материалов связан с их химически инертными и водоотталкивающими свойствами. Они, в свою очередь, заметно облегчают мытьё термоса.
Известно, что термос сможет поддерживать температуру горячих напитков выше 40 °C в течение 6 часов. При этом холодные напитки могут удерживать её не выше 18 °C в течение 6 часов. Цена устройства — 17 долларов.