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2 часа назад

Xiaomi представила компактный термос с облегчающим мытьё покрытием

Ferra.ru

Компания Xiaomi решила порадовать любителей своих бытовых товаров, представив новый небольшой термос — Xiaomi Mini Thermos Flask. Объём устройства — 500 мл.

Xiaomi представила новый термос
Фото: XiaomiXiaomi

Сообщается, что новинка не имеет никаких «умных» функций. Но при этом она может похвастаться приятной ценой и качественным покрытием. Последнее представляет из себя сочетание высококачественной нержавеющей стали марки 316 внутри и нержавеющей стали марки 304 снаружи.

Представители Xiaomi утверждают, что подобный подбор материалов связан с их химически инертными и водоотталкивающими свойствами. Они, в свою очередь, заметно облегчают мытьё термоса.

Известно, что термос сможет поддерживать температуру горячих напитков выше 40 °C в течение 6 часов. При этом холодные напитки могут удерживать её не выше 18 °C в течение 6 часов. Цена устройства — 17 долларов.

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