Раскрыты планы Huawei для смартфонов Harmony OS 3

Ещё в октябре 2021 года Huawei заявила о старте разработки следующей версии своей «замены Android» — Harmony OS 3. Но с тех пор о системе не было практически никакой новой информации.

Но вот, благодаря инсайдерам, ситуация немного, да изменилась. Они опубликовали полноценную дорожную карту, которая раскрыла планы Huawei на Harmony OS 3.

Судя по ней, публичное тестирование операционной системы стартует уже в мае 2022 года. При этом стабильные версии Harmony OS 3 и OpenHarmony 3.1 планируется запустить в сентябре.