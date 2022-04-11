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3 часа назад

Раскрыты планы Huawei на будущее собственной системы для смартфонов Harmony OS 3

Ferra.ru

Ещё в октябре 2021 года Huawei заявила о старте разработки следующей версии своей «замены Android» — Harmony OS 3. Но с тех пор о системе не было практически никакой новой информации.

Раскрыты планы Huawei для смартфонов Harmony OS 3
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Но вот, благодаря инсайдерам, ситуация немного, да изменилась. Они опубликовали полноценную дорожную карту, которая раскрыла планы Huawei на Harmony OS 3.

Судя по ней, публичное тестирование операционной системы стартует уже в мае 2022 года. При этом стабильные версии Harmony OS 3 и OpenHarmony 3.1 планируется запустить в сентябре.

Вместе с дорожной картой, в сети появилась и информация о скором анонсе смартфонов серии Huawei Mate 50. Соответствующая презентация, по всей видимости, состоится в июле текущего года. Именно эти девайсы и станут первыми, основанными на Harmony OS 3.

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