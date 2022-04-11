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3 часа назад

Почта Mail.ru запустила функцию для борьбы с подделками сайтов госуслуг и банков

ТАССиещё 1

Почта Mail.ru обновила систему борьбы с мошенниками, теперь письма надежных отправителей, таких как портал "Госуслуги", Федеральная налоговая служба, популярные банки и крупные ретейлеры, помечаются специальным обозначением с "зеленым щитом", сообщили ТАСС в пресс-службе почтового сервиса.

Mail.ru запустила функцию для борьбы с подделками сайтов госуслуг и банков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Почте Mail.ru обновилась система безопасности, которая ежедневно борется с более чем 250 млн мошеннических рассылок. Теперь для дополнительной защиты пользователей письма надежных отправителей помечаются "зеленым щитом", - сообщили в пресс-службе.

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Поиск выделил специальным значком сообщения от проверенных крупных сервисов: VK и Mail.ru, портал "Госуслуги", Федеральная налоговая служба, популярные банки и крупные ретейлеры. Список будет расширяться, пояснили в компании.

Если пользователю придет письмо, в котором предлагается сменить пароль от "Госуслуг", открыть вклад в банке или получить скидку от магазина, он с первого взгляда сможет проверить его подлинность, пояснили в компании. Также важные письма от "Госуслуг" будут автоматически группироваться по номеру обращения - так статус по услуге будет виден сразу. Алгоритмы умной сортировки разделят письма по номерам заявок, чтобы сообщения не засоряли ящик, а также чтобы пользователям было удобнее решать задачи в Почте Mail.ru. В будущем группировка будет работать и для других государственных сервисов.

"Хотя фишинговые рассылки занимают небольшую долю в общем количестве спама, они наносят самый серьезный урон для пользователей и сервисов. Мошеннические письма часто маскируются под уведомления от "Госуслуг", банков и магазинов, поэтому такие сервисы первыми прошли нашу проверку. Пометка "надежный отправитель" - это дополнительная гарантия, что сообщение пришло из проверенного источника и ему можно доверять", - пояснил руководитель бизнес-юнита Mail.ru Иван Мыздриков.

Ранее сервис запустил защищенную детскую почту с обновленным дизайном и повышенными мерами безопасности.

Наука и техника,ФНС России,Mail.ru Group,
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