Mail.ru запустила функцию для борьбы с подделками сайтов госуслуг и банков

Если пользователю придет письмо, в котором предлагается сменить пароль от "Госуслуг", открыть вклад в банке или получить скидку от магазина, он с первого взгляда сможет проверить его подлинность, пояснили в компании. Также важные письма от "Госуслуг" будут автоматически группироваться по номеру обращения - так статус по услуге будет виден сразу. Алгоритмы умной сортировки разделят письма по номерам заявок, чтобы сообщения не засоряли ящик, а также чтобы пользователям было удобнее решать задачи в Почте Mail.ru. В будущем группировка будет работать и для других государственных сервисов.