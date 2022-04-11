Российские ученые назвали причину употребления мата среди подростков

Педагоги и родители давно бьют тревогу: мат звучит в речи даже учеников младших классов.

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Психологи уверены, что за сквернословием стоят серьезные психологически проблемы, которые испытывают дети.

Ученые из Российской академии образования выяснили, почему подростки считают мат модным и охотно используют его в своей речи. Подробности читайте в нашей новости.

Ученые проводили социологическое исследование, в ходе которого выяснилось, что 10% школьников используют ненормативную лексику в речи постоянно, треть ругается матом, когда не могут иначе выразить свои чувства, и только 17% никогда не сквернословят.