Названа стоимость Xiaomi 12X в России

Xiaomi анонсировала в России новый смартфон 12X и назвала его цену. Об этом сообщается на сайте компании.

Фото: Xiaomi Xiaomi

Модель была представлена глобально в декабре 2021 года, однако появилась на российском рынке только в апреле. Устройство относится к флагманской серии Xiaomi 12. Аппарат получил 6,28-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой 120 герц. Девайс базируется на процессора Snapdragon 870 с поддержкой 5G, имеет от восьми гигабайт оперативной памяти.

На задней панели устройства расположена тройная камера с объективами разрешением 50, 13 и 5 мегапикселей. Камера имеет оптическую стабилизацию, позволяет записывать видео в разрешении 8K с частотой 24 кадра в секунду. Xiaomi 12X получил аккумулятор емкостью 4500 миллиампер-часов с быстрой зарядкой мощность 67 ватт. Стоимость аппарата в базовой версии, которая имеет восемь гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, составляет 79 990 рублей. Старшая модификация, получившая 256 гигабайт памяти, оценена в 85 990 рублей.

В серию смартфонов кроме модели Xiaomi 12X входят Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro. Девайс на данный момент недоступны для покупки в России.