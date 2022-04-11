Рассекречены анонсы летней презентации Apple

Компания Apple намерена представить новые версии ОС и компьютеры Mac на летнем мероприятии WWDC. Об этом сообщает Bloomberg.

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Как стало известно журналисту агентства Марку Гурману, на летнем мероприятии WWDC Apple представит новые версии операционных систем. Ожидается анонс iOS 16, watchOS 9, macOS 13 и tvOS 16 — ОС для смартфонов iPhone, смарт-часов Apple Watch, компьютеров Mac и приставок Apple TV соответственно.

Инсайдер рассказал, что Apple намерена выпустить несколько новых моделей компьютеров в течение ближайших месяцев: «Что может быть лучше для этого, чем WWDC?» Гурман напомнил, что на мероприятии WWDC 2020 Apple объявила об отказе от процессоров Intel в своих компьютерах. Согласно рассекреченной информации от специалиста, в настоящий момент в разработке находятся несколько моделей.

Марк Гурман заявил, что в первую очередь в компании работают над новым поколением ультрабука MacBook Air. Также в разработке находятся обновленный Mac mini, 24-дюймовый iMac, недорогой MacBook Pro, который заменит устаревшую 13-дюймовую модель. Судя по всему, до конца года Apple также выпустит на рынок новые устройства Mac Pro и iMac Pro.