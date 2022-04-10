Маск захотел изменить систему платных подписок в Twitter

Американский бизнесмен Илон Маск, который недавно стал владельцем крупнейшего пакета акций компании Twitter, 9 апреля предложил дать всем владельцам платной подписки Twitter Blue статус верифицированных пользователей социальной сети.

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В рамках обсуждения возможности скорректировать стоимость подписки для пользователей Twitter за пределами США Маск подчеркнул, что плата должна соответствовать доступности, а также сделал намек на возможность внесения средств за подписку криптовалютой Dogecoin.

Предприниматель также предложил кардинально сменить подход к оформлению подписки, пишет ТАСС.

— Цена должна быть около 2 долларов в месяц, но с предварительной оплатой на 12 месяцев, и галочку аккаунт получит только спустя 60 дней, — заявил Илон Маск.