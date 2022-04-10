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8 часов назад

Россиянам рассказали о покупке техники с рук

Lenta.ruиещё 2

Специалисты Роскачества дали россиянам советы, на что обращать внимание при покупке бывшей в употреблении техники. Об этом сообщается на сайте организации.

Россиянам рассказали о покупке техники с рук
Фото: ТАССТАСС

«После ухода с рынка некоторых западных производителей вторичный рынок начал расти и набирать популярность», — отметили авторы.

Специалисты заявили, что существует риск приобрести подержанный гаджет у мошенника. Перед покупкой девайса с рук эксперты Роскачества посоветовали проверять профиль продавца на сайте с объявлениями: «Изучите отзывы о продавце, посмотрите, что он продавал раньше». Желательно, чтобы фотографии устройства были «живыми».

Также рекомендуется запросить техническую информацию о гаджете, чтобы проверить их по базам в интернете: «Например, для устройств Apple это серийный номер и номер IMEI». Авторы рассказали, что перед покупкой определенной модели надо знать, как именно она выглядит: «Если вы не знаете, что собой представляет желаемый гаджет, то мошеннику будет очень легко вместо оригинала подсунуть вам китайскую подделку или схожую модель».

Перед покупкой малогабаритной электроники специалисты посоветовали договориться с продавцом о встрече в удобном месте, попросить полностью зарядить устройство и подготовить его к работе. Также нужно составить список элементов, которые необходимо проверить — зарядка, GPS, Wi-Fi, слоты для SIM-карт, камеры и прочее. Кроме того, стоит оценить гаджет визуально.

«Покупка техники и электроники б/у — это всегда риск. Стопроцентной гарантии проверки работоспособности гаджета или устройства не существует», — подытожили специалисты.

В конце марта в Роскачестве оценили вероятность удаленного отключения смартфонов российских пользователей.

«[Производители устройств] могут это сделать, и это не будет зависеть от того, обновили вы свой смартфон или нет», — отметили эксперты.

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