Ученые нашли способ в два раза лучше предсказывать инсульт

Ученые из США разработали новый метод анализа крови, который позволяет определить насколько высок риск сердечного приступа, инсульта или сердечной недостаточности в течение ближайших четырех лет жизни человека. Исследование основано на измерении содержания белков в крови. Об этом говорится в издании The Guardian.

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С помощью этого метода врачи могут определить, работают ли прописанные пациенту препараты и не нужно ли изменить схему лечения. Исследователи подчеркнули, что новый метод работает в два раза точнее, чем существующая система показателей.