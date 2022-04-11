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17 часов назад

Каких именно IT-специалистов не хватает в России

Ferra.ruиещё 1

«Коммерсант» сообщил, что работодатели в России столкнулись с дефицитом кадров в сфере разработки систем искусственного интеллекта (ИИ). По данным HeadHunter, сейчас на одну вакансию в этой области претендует не более двух специалистов.

Каких именно IT-специалистов не хватает в России
Фото: ferra.ruferra.ru

HeadHunter поделился статистикой вакансий и претендентов на работу в области ИИ за период с января по март 2022 года. Аналитики делали ключевые запросы по темам «нейронные сети», «искусственный интеллект», Machine Learning и Meta Language.

Оказалось, что конкуренция в таких вакансиях крайне низкая — менее двух человек на место. В среднем, по IT-сфере этот показатель составляет три человека на место.

Источники «Коммерсанта» подтвердили, что на рынке уже давно наблюдается острая нехватка кадров в сфере ИИ, причём с каждым годом проблема усугубляется. У выпускников российских вузов просто нет соответствующих компетенций.

Отмечается, что проблему ухудшают санкции: разработчикам ограничивают доступ к международным хранилищам данных, на которых обучаются нейросети, возникает дефицит необходимых вычислительных мощностей, часть IT-специалистов стремится покинуть страну.

Наука и техника,Санкции,Коммерсант,
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