Каких именно IT-специалистов не хватает в России

«Коммерсант» сообщил, что работодатели в России столкнулись с дефицитом кадров в сфере разработки систем искусственного интеллекта (ИИ). По данным HeadHunter, сейчас на одну вакансию в этой области претендует не более двух специалистов.

Фото: ferra.ru ferra.ru

HeadHunter поделился статистикой вакансий и претендентов на работу в области ИИ за период с января по март 2022 года. Аналитики делали ключевые запросы по темам «нейронные сети», «искусственный интеллект», Machine Learning и Meta Language.

Оказалось, что конкуренция в таких вакансиях крайне низкая — менее двух человек на место. В среднем, по IT-сфере этот показатель составляет три человека на место.

Источники «Коммерсанта» подтвердили, что на рынке уже давно наблюдается острая нехватка кадров в сфере ИИ, причём с каждым годом проблема усугубляется. У выпускников российских вузов просто нет соответствующих компетенций.