В РФ запустили сервис переноса каналов из YouTube во "ВКонтакте"

Разработчики программного обеспечения Juice Development запустили сервис переноса каналов из YouTube в российскую социальную сеть "ВКонтакте", об этом сообщается в официальном сообществе разработчиков в соцсети.

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"Разработали сервис, с помощью которого блогеры могут удобно скопировать свой YouTube-канал на платформу "ВКонтакте". Несколько простых шагов и сервис разместит все нужные видеоролики в сообществе "ВКонтакте" или на личной странице", - сообщили разработчики в группе.

Сервис VK Video Transfer разработан на платформе VK Mini Apps, он позволяет переносить YouTube-канал на платформу VK Видео. Для переноса необходимо скопировать ссылку на свой канал, вставить в соответствующую графу и нажать кнопку "Продолжить", и следовать дальнейшим инструкциям. При этом приложение исключает возможность переноса канала третьими лицами - для этого оно генерирует уникальный код, который нужно добавить в описание канала в YouTube Studio.

Ранее в субботу в Telegram-канале телеканала "Дума ТВ" появилась информация о том, что компания Google заблокировала аккаунт телеканала на YouTube. Как отмечалось в сообщении, у канала было более 145 тыс. подписчиков, а видео суммарно набрали более 100 млн просмотров. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в связи с блокировкой на видеохостинге канала "Дума ТВ" выразил мнение, что действия YouTube ведут к тому, что он окажется вне закона в РФ.