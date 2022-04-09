Google объяснил блокировку YouTube-канала Госдумы

Google заблокировал YouTube-канал Госдумы «ДумаТВ», соблюдая законодательство о санкциях и правилах торговли, объяснили «Интерфаксу» в компании.
«Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаружим, что учетная запись нарушает Условия обслуживания (Terms of Service), мы примем соответствующие меры», — рассказала пресс-служба Google.
Американский IT-гигант заблокировал канал «ДумаТВ» утром 9 апреля. На страницу Госдумы на видеохостинге были подписаны около 145 тысяч человек, а общее число просмотров превышало 100 миллионов.
Согласно представленному уведомлению, Google заблокировал аккаунт без возможности восстановления в соответствии с правилами компании в отношении ограничения экспорта и применения санкций. В конце марта из-за российской спецоперации на Украине США ввели санкции против Госдумы и 328 ее депутатов.
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать канал нижней палаты парламента. Кроме того, сразу несколько официальных лиц заявили о возможности скорой блокировки YouTube в России. Официальный представитель МИД Мария Захарова сочла, что видеохостинг «подписал себе приговор», а глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что сервис рискует оказаться вне закона в России.
Глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне Василий Пискарев пообещал, что ее члены изучат способы заработка Google в России и найдут возможности его ограничить. Депутат подчеркнул, что блокировка канала «ДумаТВ» вынуждает российские власти принять в отношении видеохостинга «максимально жесткие меры реагирования».