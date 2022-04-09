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23 минуты назад

Эксперт Тимаков опроверг наличие опасных коронавирусных мутаций

Елена Прошина

В настоящее время в мире не обнаружено новых опасных мутаций, которые могли бы спровоцировать новую волну заболеваемости COVID-19. Такое заявление сделал инфекционист Евгений Тимаков, сообщает портал «Известия».

Раскрыта степень опасности новых мутаций COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, новая волна заболеваемости коронавирусом будет зависеть от степени активности новых мутаций вируса — насколько серьезно они влияют на течение клинической картины заболевания и эпидситуацию. Тимаков пояснил, что в данный момент серьезных мутаций нет, поэтому резкого роста заболеваемости не предвидится.

Специалист подчеркнул, что в России достигнута стабильная ситуация по вопросу COVID-19. Он подчеркнул, что у россиян выработался хороший иммунитет к вирусу.

«Это комбинация вариантов «Омикрона» BA.1 и BA.2. Большая часть населения России переболела и первым, и вторым «Омикроном», у нас есть иммунитет и к одному, и ко второму», — рассказал Тимаков.

При этом он отдельно отметил важность вакцинации. Тимаков напомнил, что в России теперь есть назальная вакцина от COVID-19, которая может поддерживать иммунитет на необходимом для защиты организма уровне до полугода.

Ранее директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» и назальная форма препаратов будут эффективны против «Омикрон»-штамма XE.

Наука и техника,Евгений Тимаков,Александр Гинцбург,
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