Создан шлем для улучшения качества сна

Швейцарские учёные создали устройство в виде шлема для улучшения качества сна. Оно называется SleepLoop. Девайс использует звуковую стимуляцию, синхронизированную с ритмами мозга.

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Ранее учёные выяснили, что во время глубокого сна мозг генерирует медленный дельта-ритм (0,5-4 герц). Оказалось, что эти волны можно поддерживать и усиливать с помощью синхронизированных с ними звуков. Эти звуки человек слушает во время сна.

Поэтому устройств SleepLoop нужно надевать перед тем, как лечь спать. Он состоит из повязки, электродов и микрочипа. Они постоянно измеряют активность мозга спящего человека. Эти данные анализируются в режиме реального времени. Когда у человека появляются характерные для фазы глубокого сна ритмы мозга, начинают генерироваться звуковые сигналы. Эти звуки не должны его разбудить.