Создан шлем для улучшения качества сна

Швейцарские учёные создали устройство в виде шлема для улучшения качества сна. Оно называется SleepLoop. Девайс использует звуковую стимуляцию, синхронизированную с ритмами мозга.
Ранее учёные выяснили, что во время глубокого сна мозг генерирует медленный дельта-ритм (0,5-4 герц). Оказалось, что эти волны можно поддерживать и усиливать с помощью синхронизированных с ними звуков. Эти звуки человек слушает во время сна.
Поэтому устройств SleepLoop нужно надевать перед тем, как лечь спать. Он состоит из повязки, электродов и микрочипа. Они постоянно измеряют активность мозга спящего человека. Эти данные анализируются в режиме реального времени. Когда у человека появляются характерные для фазы глубокого сна ритмы мозга, начинают генерироваться звуковые сигналы. Эти звуки не должны его разбудить.
Прибор уже проверили на людях. Они использовали его каждую ночь на протяжении четырёх недель. У некоторых сон действительно улучшится. Учёные улучшили устройство и хотят выпустить его на клинический рынок. Его можно будет купить только по рецепту.