МОСКВА , 8 апреля. /ТАСС/. Rutube планирует лицензировать зарубежный контент на своем сервисе, при этом зарубежные мейджеры готовы сотрудничать, однако пока не понимают "правила игры". Об этом сообщил ТАСС генеральный директор видеохостинга и заместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа" Александр Моисеев .

"Мы планируем лицензировать зарубежный контент на Rutube. <...> Что касается зарубежных, они готовы сотрудничать. Но важно, чтобы они при этом понимали правила игры, так как для нас первостепенно законодательство РФ, и условия сотрудничества не должны ему противоречить", - ответил Моисеев на вопрос, появится ли на Rutube зарубежные музыкальные клипы.Он подчеркнул, что пока платформа продолжит пользоваться услугами отечественных мейджеров, и их достаточно много.