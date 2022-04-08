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8 апреля

Rutube планирует лицензировать зарубежный контент

ТАССиещё 1

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Rutube планирует лицензировать зарубежный контент на своем сервисе, при этом зарубежные мейджеры готовы сотрудничать, однако пока не понимают "правила игры". Об этом сообщил ТАСС генеральный директор видеохостинга и заместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа" Александр Моисеев.

Rutube планирует лицензировать зарубежный контент
Фото: СкриншотСкриншот

"Мы планируем лицензировать зарубежный контент на Rutube. <...> Что касается зарубежных, они готовы сотрудничать. Но важно, чтобы они при этом понимали правила игры, так как для нас первостепенно законодательство РФ, и условия сотрудничества не должны ему противоречить", - ответил Моисеев на вопрос, появится ли на Rutube зарубежные музыкальные клипы.Он подчеркнул, что пока платформа продолжит пользоваться услугами отечественных мейджеров, и их достаточно много.

8 апреля Rutube провел презентацию обновленного дизайна платформы. В видеохостинге обновили цветовое решение сайта, ввели отметки верифицированных каналов, изменили логику меню сервиса и добавили возможность комментирования видео.

Ранее из-за ситуации на Украине в России приостановили работу мейджеры Universal Music Group, Sony Music и Warner Music Group.

Наука и техника,Александр Моисеев,Газпром-медиа,
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