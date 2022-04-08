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8 апреля

«Яндекс» ответил на вопрос, нужно ли уступать дорогу их роботам

Газета.Ru

Водителям, встречающим автономных роботов-доставщиков на пешеходных переходах Москвы, не нужно уступать им проезжую часть. Об этом «Газете.Ru» рассказали в «Яндекс». В компании подчеркнули, что специального законодательства, регулирующего движения роботов, сейчас нет.

«Яндекс» ответил на вопрос, нужно ли уступать дорогу их роботам
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Робот движется со скоростью, сравнимой со скоростью пешеходов. Он переезжает регулируемые перекрестки согласно сигналу светофора, а нерегулируемые — после того, как убедится в безопасности маневра, то есть водители не обязаны специально пропускать робота на пешеходном переходе», — сказали «Газете.Ru» пресс-службе интернет-компании.

В «Яндексе» подчеркнули, что автономные роботы-доставщики самостоятельно планируют безопасный маршрут, видят приближающиеся транспортные средства и пешеходов и передвигаются со скоростью до 8 км/ч по тротуарам или другим пешеходным зонам. Сейчас в Москве работает около 50 роботов. Ранее в Сети появилось видео, на котором пенсионерка помогает «роботу-доставщику» безопасно преодолеть пешеходный переход.

Наука и техника,Яндекс,
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