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8 апреля

Правительство РФ выберет разработчика замены для App Store и Google Play

Елена Прошина

Правительство РФ проводит переговоры с крупными российскими компаниями по вопросу разработки магазина приложений, который станет альтернативой App Store и Google Play. Как сообщает «Коммерсантъ», в обсуждении участвуют, по меньшей мере, три компании — «Сбер», «Яндекс» и VK.

Правительство РФ выберет разработчика замены для App Store и Google Play
Фото: ReutersReuters

По информации издания, Сбер сейчас развивает свой корпоративный магазин приложений для специалистов SberStore, который мог бы стать основой для российского маркетплейса.

«Яндекс» может перезапустить «Яндекс.Store», который закрылся в 2020 году. Сервис появился в 2013 году на платформе Android, и на начало 2014 года в нем было доступно более 100 тысяч приложений. Его предустанавливали на свои устройства более 10 производителей смартфоном, в том числе Huawei, OPPO и Nokia.

Для оперативного наполнения магазина «Яндекс» купил у другого альтернативного магазина Opera Store лицензию на 40 тысяч приложений, однако в последние годы площадка не развивалась.

Также принять участие в создании аналога App Store и Google Play может VK. Маркетплейс могли бы запустить на базе платформы MY.Games, однако пока его судьба окончательно не решена — холдинг рассматривает возможность продажи игрового актива. В самом VK подтвердили, что создают магазин приложений для разработчиков. Запустить его планируют в мае, однако на какой платформе — не уточняется.

Напомним, что премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме заявил, что Минцифры и компании в ближайшие полтора месяца разработают альтернативный маркетплейс приложений на базе Android. Потребность он разъяснил риском того, что App Store и Google Play «могут скоро не дать возможности скачивать приложения».

Ранее, в марте, АНО «Цифровые платформы» сообщило, что разрабатывает аналог магазина приложений Google Play для Android. Приложение получило название NashStore, запуск запланирован на 9 мая.

Наука и техника,Михаил Мишустин,Коммерсант,Яндекс,Сбербанк России,Госдума,Правительство РФ,
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