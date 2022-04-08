В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
8 апреля

Описан популярный способ кражи данных через знакомых в WhatsApp

Газета.Ru

ИБ-эксперт Галов посоветовал отказаться от пересылки вирусного контента в мессенджерах

Описан популярный способ кражи данных через знакомых в WhatsApp
Фото: Газета.руГазета.ру

При пересылке вирусного контента через популярные мессенджеры пользователи могут случайно заразить чужой гаджет или перевести своих знакомых и друзей на опасный ресурс. О таком популярном способе мошенников и киберпреступников рассказал «Газете.Ru» эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

«Есть нюанс: мобильный контент сам по себе очень виральный, порой пользователи самостоятельно пересылают своему списку контактов сообщения, в которых содержится ссылка на фишинговый или скам-ресурс», — предупредил ИБ-эксперт.

По его словам, именно таким образом пользователи популярных мессенджеров, таких как WhatsApp, могут столкнуться в том числе с мошенничеством и кражей данных.

«Не стоит сообщать сторонним пользователям конфиденциальные данные и переходить по подозрительным ссылкам, даже если их прислали знакомые. Это основные правила общения в мессенджерах», — заключил Галов.

Наука и техника,Лаборатория Касперского,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители