Описан популярный способ кражи данных через знакомых в WhatsApp

При пересылке вирусного контента через популярные мессенджеры пользователи могут случайно заразить чужой гаджет или перевести своих знакомых и друзей на опасный ресурс. О таком популярном способе мошенников и киберпреступников рассказал «Газете.Ru» эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.