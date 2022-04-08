Описан популярный способ кражи данных через знакомых в WhatsApp

ИБ-эксперт Галов посоветовал отказаться от пересылки вирусного контента в мессенджерах
При пересылке вирусного контента через популярные мессенджеры пользователи могут случайно заразить чужой гаджет или перевести своих знакомых и друзей на опасный ресурс. О таком популярном способе мошенников и киберпреступников рассказал «Газете.Ru» эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.
«Есть нюанс: мобильный контент сам по себе очень виральный, порой пользователи самостоятельно пересылают своему списку контактов сообщения, в которых содержится ссылка на фишинговый или скам-ресурс», — предупредил ИБ-эксперт.
По его словам, именно таким образом пользователи популярных мессенджеров, таких как WhatsApp, могут столкнуться в том числе с мошенничеством и кражей данных.
«Не стоит сообщать сторонним пользователям конфиденциальные данные и переходить по подозрительным ссылкам, даже если их прислали знакомые. Это основные правила общения в мессенджерах», — заключил Галов.