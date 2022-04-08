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8 апреля

Выпущена версия WhatsApp для Apple Watch

Елена Прошина

Разработчик Адам Фут выпустил неофициальный клиент мессенджера WhatsApp для Apple Watch. Как сообщает портал 9to5mac, «наручная» версия приложения получила название WristChat.

Выпущена версия WhatsApp для Apple Watch
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Приложение представляет собой переработанную веб-версию мессенджера с использованием SwiftUI, которое использует API для получения доступа к сообщениям пользователя.

После первоначальной настройки мессенджер показывает все сообщения в таком же виде, как и в Apple Messages. Пользователям доступны некоторые настройки интерфейса — WristChat позволяет включить или выключить отображение фотографий профиля контактов в списке сообщений и изменить цвет фона сообщений.

В «наручной» версии менеджера есть все методы ввода, доступные на Apple Watch — голосовой, рукописный ввод и клавиатура WristBoard, также разработанная Футом.

WristChat и WristBoard уже доступны в App Store — каждое приложение стоит по 3 доллара (около 220 руб).

Наука и техника,Apple,
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