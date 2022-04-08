Выпущена версия WhatsApp для Apple Watch

Разработчик Адам Фут выпустил неофициальный клиент мессенджера WhatsApp для Apple Watch. Как сообщает портал 9to5mac, «наручная» версия приложения получила название WristChat.

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Приложение представляет собой переработанную веб-версию мессенджера с использованием SwiftUI, которое использует API для получения доступа к сообщениям пользователя.

После первоначальной настройки мессенджер показывает все сообщения в таком же виде, как и в Apple Messages. Пользователям доступны некоторые настройки интерфейса — WristChat позволяет включить или выключить отображение фотографий профиля контактов в списке сообщений и изменить цвет фона сообщений.

В «наручной» версии менеджера есть все методы ввода, доступные на Apple Watch — голосовой, рукописный ввод и клавиатура WristBoard, также разработанная Футом.