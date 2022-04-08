Опубликовано первое фото нового Samsung Galaxy

Менее месяца назад Samsung представила смартфон Galaxy A53. Несмотря на это, в сети уже начали появляться первые утечки о следующем поколении устройства.
Так, например, дизайнер под ником Technizo Concept опубликовал качественные рендеры Galaxy A54. Судя по ним, грядущая новинка мало чем будет отличаться от актуальной линейки. Но изменения всё же будут.
Например, чуть уже станут рамки экрана, а также изменится окантовка блока камеры.
Учитывая, что до выхода смартфона остаётся слишком много времени, пока рано говорить о характеристиках аппарата. Можно лишь предположить, что Galaxy A54 получит новый, более технологичный чип. При этом устройству уже приписывают защиту от воды и пыли по стандарту IP67 вместе с Android 13 «из коробки».