Опубликовано первое фото нового Samsung Galaxy

Менее месяца назад Samsung представила смартфон Galaxy A53. Несмотря на это, в сети уже начали появляться первые утечки о следующем поколении устройства.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Так, например, дизайнер под ником Technizo Concept опубликовал качественные рендеры Galaxy A54. Судя по ним, грядущая новинка мало чем будет отличаться от актуальной линейки. Но изменения всё же будут.

Например, чуть уже станут рамки экрана, а также изменится окантовка блока камеры.