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8 апреля

Раскрыты риски ношения AirPods Pro

Газета.Ru

AirPods Pro и другие наушники с функцией шумоподавления могут вызывать головокружение и головную боль. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала оториноларинголог, хирург Клинического госпиталя на Яузе группы компаний «Медскан» Татьяна Стародумова.

Раскрыты риски ношения AirPods Pro
Фото: ГазетаГазета

«Сами по себе наушники с функцией шумоподавления вполне безопасны и даже могут предотвратить от потери слуха, поскольку защищают от сторонних громких звуков, таких как шум двигателя в самолете. Но у таких наушников есть большой минус — они создают ощущение давления в ушах, что довольно опасно. Давление в ушах может вызвать головокружение и головную боль», — отметила Стародумова.

Так, при взлете самолета из-за разницы в плотности воздуха давление в ушах поднимается. В случае, если плотность воздуха внутри уха выше, вибрация внутреннего уха снижается, и вы меньше воспринимаете низкочастотные звуки.

«Так как наушники подавляют низкочастотные звуки, организм думает, что произошло изменение давления, и создается ощущение заложенности», — заключила Стародумова.

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