Раскрыты риски ношения AirPods Pro

«Сами по себе наушники с функцией шумоподавления вполне безопасны и даже могут предотвратить от потери слуха, поскольку защищают от сторонних громких звуков, таких как шум двигателя в самолете. Но у таких наушников есть большой минус — они создают ощущение давления в ушах, что довольно опасно. Давление в ушах может вызвать головокружение и головную боль», — отметила Стародумова.