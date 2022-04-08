Xiaomi неожиданно открыла в РФ заказы на новый флагман 12X

Компания Xiaomi открыла российский предзаказ на субфлагман Xiaomi 12X, говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе. Это первая модель флагманской линейки Xiaomi 12, которая официально появилась на российском рынке.

Фото: Xiaomi Xiaomi

Отмечается, что это один из самых компактных смартфонов компании — Xiaomi 12X получил 6,28-дюймовый AMOLED-дисплей с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц.

Кроме того, Xiaomi 12X может похвастаться тройной камерой — основная широкоугольная камера представлена 50 Мп сенсором со вспомогательными сверхширокоугольной камерой на 13 Мп и 5-мегапиксельной телемакрокамерой. Фронтальный модуль получил 32 Мп.

За производительность в новинке отвечает восьмиядерный чипсет Snapdragon 870, а за графику — видеоускоритель Adreno 650. Xiaomi 12X также оснащен стереодинамиками Harman/Kardon с поддержкой технологии Dolby Atmos.

Производитель заявляет, что аккумулятор емкостью 4500 мАч заряжается при помощи 67-ваттной быстрой зарядки за 39 минут.