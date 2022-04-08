Крупнейшая выставка смартфонов вернётся в офлайн впервые с начала пандемии

Пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы во многие аспекты нашей жизни. В том числе это коснулось и массовых мероприятий, таких как игровые и технологически выставки.

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Но, вроде как, мировая эпидемия пошла на спад, а потому стали появляться первые новости о проведении тех или иных конференции в офлайн-режиме. Не обошло это стороной и одну из крупнейших выставок мира технологий — IFA.

Сообщается, что IFA 2022 пройдёт в традиционном формате, то есть с участием посетителей. В качестве даты проведения мероприятия был выбран период со 2 по 6 сентября 2022 года.

Индустрии необходимо вернуться к очному формату мероприятия, и мы будем стремиться воплотить наши планы в реальность в сентябре этого года наиболее безопасным путём. Мартин Экинг Генеральный директор Messe Berlin